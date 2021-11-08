Войти
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»
решение
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»
С начала года прямые иностранные инвестиции составили почти $5 миллиардов
макроэкономика
С начала года прямые иностранные инвестиции составили почти $5 миллиардов

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

событие
RSS

Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

299
Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

Астронавт Ван Япин стала первой китаянкой, побывавшей в открытом космосе в рамках миссии за пределами строящейся космической станции «Тяньгун».

Об этом сообщает Синьхуа.

По сообщению Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая, 7 ноября в 18:51 по пекинскому времени космонавт Чжай Чжиган открыл выходной люк узлового отсека основного модуля «Тяньхэ» китайской космической станции.

В 20:28 космонавты Чжай Чжиган и Ван Япин поочередно покинули основной модуль «Тяньхэ» и успешно вышли в открытый космос.

Читайте также: На Прикарпатье врач за 2500 гривен подделывала данные о вакцинации от COVID-19

Для Чжай Чжигана — первого китайского космонавта, совершившего выход в открытый космос, — сегодняшний выход стал вторым, с 13-летним перерывом. 41-летняя Ван Япин стала первой китайской женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос.

Китай, космос, Тяньгун
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 ноября 2021
Воскресенье, 7 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016