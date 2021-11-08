Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

Астронавт Ван Япин стала первой китаянкой, побывавшей в открытом космосе в рамках миссии за пределами строящейся космической станции «Тяньгун».

Об этом сообщает Синьхуа.

По сообщению Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая, 7 ноября в 18:51 по пекинскому времени космонавт Чжай Чжиган открыл выходной люк узлового отсека основного модуля «Тяньхэ» китайской космической станции.

В 20:28 космонавты Чжай Чжиган и Ван Япин поочередно покинули основной модуль «Тяньхэ» и успешно вышли в открытый космос.

Для Чжай Чжигана — первого китайского космонавта, совершившего выход в открытый космос, — сегодняшний выход стал вторым, с 13-летним перерывом. 41-летняя Ван Япин стала первой китайской женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос.