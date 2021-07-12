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Китай собрал первый урожай риса из побывавших в космосе семян

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Китай собрал первый урожай риса из побывавших в космосе семян

Китайские селекционеры собрали первый урожай риса из семян, которые побывали в космосе во время миссии аппарата по исследованию Луны «Чанъэ-5». Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Исследователи прорастили рис из 40 г семян, которые отправились в космос с лунным зондом в ноябре 2020 года. Ученые из КНР предполагают, что после воздействия космической радиации и невесомости некоторые семена могут мутировать и дать более высокие урожаи при посадке на Земле.

24 ноября 2020 года Китай запустил с космодрома Вэньчан на Хайнане ракету-носитель «Чанчжэн-5». Она отправила на Луну аппарат «Чанъэ-5», который через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунной горной породы. В одном из модулей было 40 граммов семян риса, предназначенных для эксперимента с мутационной селекцией.

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17 декабря возвращаемая капсула «Чанъэ-5» успешно приземлилась на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР. Через неделю семена были переданы Южнокитайскому сельскохозяйственному университету.

Китай, космос, рис
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