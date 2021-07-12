Китай собрал первый урожай риса из побывавших в космосе семян

Китайские селекционеры собрали первый урожай риса из семян, которые побывали в космосе во время миссии аппарата по исследованию Луны «Чанъэ-5». Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.
Исследователи прорастили рис из 40 г семян, которые отправились в космос с лунным зондом в ноябре 2020 года. Ученые из КНР предполагают, что после воздействия космической радиации и невесомости некоторые семена могут мутировать и дать более высокие урожаи при посадке на Земле.
24 ноября 2020 года Китай запустил с космодрома Вэньчан на Хайнане ракету-носитель «Чанчжэн-5». Она отправила на Луну аппарат «Чанъэ-5», который через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунной горной породы. В одном из модулей было 40 граммов семян риса, предназначенных для эксперимента с мутационной селекцией.
17 декабря возвращаемая капсула «Чанъэ-5» успешно приземлилась на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР. Через неделю семена были переданы Южнокитайскому сельскохозяйственному университету.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016