Китай в этом году запустит шесть космических аппаратов для создания орбитальной станции

Китай планирует осуществить в 2022 году шесть запусков космических аппаратов для завершения строительства своей орбитальной станции. Об этом в среду сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Она опубликовала сводные данные о достижениях аэрокосмической отрасли страны за 2021 год и о планах на 2022 год. КНР намеревается в течение года запустить два космических грузовика "Тяньчжоу", два пилотируемых корабля "Шэньчжоу" с астронавтами на борту, а также два экспериментальных модуля орбитальной станции - "Вэньтянь" и "Мэнтянь".
В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков и занял по этому показателю первое место в мире, обогнав США (51 запуск). В этом году КНР намеревается совершить более 50 запусков. На орбиту выведут более 140 космических аппаратов, включая спутники различного назначения.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в 2022 году.
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