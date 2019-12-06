Эксперты НАТО назвали россиян лидерами на рынке манипулирования в соцсетях

Сервисы из России занимают доминирующие позиции на рынке манипулирования в соцсетях, говорится в совместном докладе экспертов Передового центра НАТО по вопросам стратегических коммуникаций и компании Singularex.

«Российские сервисы доминируют на рынке манипуляций в соцстеях. Фактически все главное программное обеспечение для манипуляций и инфраструктура операторов, которую мы обнаружили, имеет российское происхождение», — говорится в докладе.

Как правило, компании, предоставляющие услуги по манипуляциям в соцсетях (MPS — Manipulation Service Provider), предлагают клиентам купить лайки, клики, комментарии и репосты. В Stratcom отметили, что первые MPC появились в России, а уже после их аналоги открылись в Европе, хотя, зачастую, они перепродавали услуги российских коллег.

Чтобы проверить, насколько хорошо соцсети могут выявлять и бороться с манипуляциями, авторы исследования закупили продвижение для 105 постов в Facebook, Instagram, Youtube и Twitter у 11 российских и пяти европейских компаний.

За €300 экспертам удалось получить 3,5 тыс. комментариев, 25,7 тыс. лайков. 20 тыс. просмотров и 5,1 тыс. подписчиков. Авторы исследования смогли выявить 18,7 тыс. аккаунтов, которые были задействованы в манипуляциях. Спустя неделю после покупки соцсети удалили примерно одну пятую этих активностей. При этом 95% аккаунтов, с которых накручивали просмотры и ставили лайки, были активны и через три недели после сделки.

Эксперты проанализировали, где еще применяли эти аккаунты и нашли 721 политическую страницу, 52 официальных страниц властей, включая аккаунты двух президентов, официальную страницу европейской политической партии, а также ряд чиновников и политиков в Европе и США.

Авторы отметили, что все соцсети по-разному реагируют на фальшивые действия пользователей:

Facebook был наиболее успешен в противодействии созданию фальшивых аккаунтов. При этом у хорошо подготовленных MSP на этой платформе получается добиться высоких результатов — спустя несколько недель после соцсеть удалила 10% накрученных лайков и 0% коментариев и просмотров у видео.

Примерно половина попыток создать фейковый аккаунт в Instagram заканчивается неудачей. Стоимость манипуляций на этой платформе на 18% ниже, чем в других рассматриваемых соцсетях, а большинство заказов исполняли в течение 24 часов. Instagram заблокировал 44% купленных авторами исследования подписчиков и 14% аккаунтов, задействоанных в накрутке.

Twitter удалил 35% лайков и ретвитов, сделанных для теста, но не смог стереть просмотры.

На YouTube легко завести фейковый аккаунт, однако компания удаляет примерно 10% просмотров с таких страниц.

По мнению авторов исследования, саморегулирование со стороны соцсетей не работает: индустрия манипуляций растет с каждым годом, подобная активность не становится дороже или сложнее в исполнении.