Совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка

Совет Национального банка Украины признал деятельность правления центробанка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития Украины.

«Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики НБУ», — говорится в рекомендациях Совета, утвержденных его решением от 5 декабря.

Согласно документу, Нацбанку также целесообразно обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.