В РФ военным запретили пользоваться гаджетами и соцсетями

Российская Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента РФ.

Поправки вносятся в закон «О статусе военнослужащих». Они предполагают, что при исполнении обязанностей военным нельзя будет иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства, которые могут через интернет распространять аудио-, фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.

Кроме того, инициатива предусматривает запрет военнослужащим размещать в Сети сведения о своих близких родственниках, сослуживцах, командовании или расположении воинских частей.

Необходимость подобной нормы авторы законопроекта объяснили тем, что «военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций». Личные данные могут «использоваться для информационного и информационно-психологического воздействия на российских военных», указывается в пояснительной записке.