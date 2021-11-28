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Австралия заставят соцсети раскрывать личность пользователей, публикующих клевету

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Австралия заставят соцсети раскрывать личность пользователей, публикующих клевету

Правительство Австралии изменит законодательство и расширит полномочия судов, разрешив им принуждать технологические корпорации раскрывать личности троллей. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

«Правительство расширит полномочия судов, чтобы заставить технологические корпорации и социальные сети разоблачать анонимных троллей и защищать австралийцев в интернете. Эти реформы станут одними из самых радикальных в мире и позволят нам бороться с вредоносными публикациями в сети и привлекать компании к ответственности... за публикацию клеветнических комментариев на принадлежащих им платформах», — указал Моррисон.

Премьер уточнил, что социальные сети и технологические корпорации смогут избежать наказания, если предоставят информацию о личности пользователя, опубликовавшего ложные или клеветнические сведения. «Такая информация позволит потерпевшей стороне идентифицировать обидчика и обратиться с иском в суд. Интернет-платформы не могут избегать ответственности за контент и просто распространять клевету, это должно прекратиться», — подчеркнул он.

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Ожидается, что после изменения законодательства австралийский пользователи получат ряд механизмов для борьбы против троллей, в числе которых будет простой и быстрый способ удалить клеветнические или вредоносные сведения, а также возможность идентифицировать опубликовавшего их пользователя для последующей защиты своей чести и достоинства в суде. Кроме того, в законодательство будут внесены изменения, которые позволят гражданам Австралии и зарегистрированным в стране организациям избежать ответственности за содержание комментариев, опубликованных на их страницах в социальных сетях.

Австралия, соцсети
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