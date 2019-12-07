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Кабмин собирается взыскать с Коломойского деньги, потраченные на национализацию ПриватБанка

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Кабмин собирается взыскать с Коломойского деньги, потраченные на национализацию ПриватБанка

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас правительство надеется вернуть деньги, потраченные на национализацию банка «ПриватБанк».

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. К тому же мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка», — сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что сейчас Нацбанк разрабатывает определенные законодательные инициативы, чтобы запретить возвращение бывшим владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными. По его словам, правительство сотрудничает с НБУ в этих проектах в рамках рабочих встреч.

«Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего», — сказал Гончарук.

Также глава правительства подчеркнул, что сейчас между Украиной и МВФ ведутся переговоры о формате будущей программы.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка (крупнейшие — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того чтобы спасти его, государство провело докапитализацию на более чем 155 млрд грн.

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Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).

В Офисе Президента заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возвращения государственного ПриватБанка бывшим акционерам.

ПриватБанк, Алексей Гончарук
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