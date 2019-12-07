В Минске вышли протестовать против интеграции Беларуси и России

В центре Минска проходят несанкционированные с городскими властями акции против углубления интеграции Беларуси с Россией. В ней участвуют нескольо сотен представителей белорусской оппозиции. Об этом сообщает Tut.by.
По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», в пиковый момент на Октябрьской площади собрались до 730 человек. Организатор одной из акций, Павел Северинец, заявил, что протестующие останутся на площади до ночи.
Милиция никого не трогает — но предупреждает, что мероприятие незаконное и предлагает разойтись, проезжающие машины изредка сигналят. Плакатов ни у кого нет, у нескольких человек — флаги на плечах.
Участники акции устроили перекличку: среди пришедших есть жители Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста, Гродно и Минска.
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