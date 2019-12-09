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Английский суд начинает рассматривать спор России и Украины из-за $3 млрд

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Английский суд начинает рассматривать спор России и Украины из-за $3 млрд

В Верховном суде Великобритании начинаются слушания по спору России и Украины о невыплаченных еврооблигациях на $3,075 млрд ($3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн). Первое заседание пройдет в понедельник с 11 часов по местному времени (13:00 по Киеву). Слушания будут продолжаться четыре дня — до 12 декабря, следует из информации на сайте суда.

Решение по итогам слушаний, вероятно, будет вынесено уже в 2020 году.

Верховный суд Великобритании — высший суд Соединенного Королевства. Он был создан в 2009 году. Дело России против Украины будут разбирать пять судей во главе с заместителем председателя суда, лордом Робертом Ридом, который с января 2020 года станет председателем Верховного суда.

Напомним, что спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд. На невозвращенную сумму после дефолта должны начисляться дополнительные проценты (по ставке 8% годовых).

В марте 2017 года Высокий суд Англии вынес ускоренное решение (summary judgment), обязывающее Украину вернуть долг. Тогда судья посчитал, что в формальном смысле предметом иска является обычный долговой инструмент по английскому праву, по которому заемщик не исполнил обязательство, и поэтому у Киева «нет реальных перспектив защититься от исковых требований». Однако судья разрешил Украине подать апелляцию, и она этим правом воспользовалась.

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В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить. Но суд оставил ей шанс добиться полноценного судебного разбирательства по единственному аргументу — о том, что Россия принудила Украину к выпуску облигаций в ее пользу через «политическое, экономическое и финансовое давление», включая торговые санкции.

В конце 2018 года обе стороны обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании: Россия — оспорив украинский довод о принуждении, Украина — защищая три аргумента, отклоненные Апелляционным судом. Апелляции России и Украины будут рассматриваться одновременно.

долг Януковича, Лондонский суд
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