Аваков о «нормандском саммите»: Зеленский держит позицию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который входит в состав украинской делегации на переговорах в «нормандском формате» в Париже, позитивно оценивает их ход.

«Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский — молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции», — сказал Аваков журналистам.

Напомним, что ранее в Париже завершилась двухсторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Переговоры снова вернулись к формату «четверки» в рамках рабочего ужина.