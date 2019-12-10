В Кремле опровергли слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы «сдали нервы».

Аваков в беседе с украинскими СМИ выступил с утверждением, что помощник президента России Владислав Сурков в ходе саммита якобы «психанул», бросив бумаги «на стол или на пол» на переговорах в Париже.

«Нет. Не было», — сказал Песков российским СМИ, отвечая на вопрос, был ли такой инцидент.