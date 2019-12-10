Аваков рассказал о «срыве» Зеленского в Париже

В ходе прошедших на саммите в Париже российско-украинских переговоров на высшем уровне некоторые представители российской делегации «немножко позволяли себе лишнего», так что президент Украины Владимир Зеленский в конце концов «сорвался». Об этом рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону глава МВД Украины Арсен Аваков. Интервью доступно на YouTube-канале Гордона.
«Владимир Александрович, ведя разговор, значительная часть которого была, конечно, на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: «Господин Лавров, прекратите кивать головой. Не надо кивать головой... Потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. И поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — рассказал Аваков.
Глава МВД Украины отметил, что у Зеленского на саммите было «очень правильное настроение» и он очень хорошо подготовился.
При этом Аваков признал, что сам он в переговорах участия не принимал, так как его «близко не подпустили». «Мной пугали издали», — сказал министр.
Саммит глав стран «нормандской четверки» состоялся 9 декабря в Париже. В числе основных договоренностей, достигнутых на встрече, — обмен заключенными до конца года в формате «всех на всех», полное прекращение огня в Донбассе до конца года и создание трех новых районов отвода сил к концу марта 2020-го. Владимир Зеленский характеризовал итоги переговоров как «ничью».
Комментируя итоги встречи в Париже, в Кремле сообщили, что Зеленский и Путин не смогли достичь окончательных договоренностей, а участники делегаций постоянно спорили о формулировках.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016