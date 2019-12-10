Аваков намекнул на компромисс касательно контроля над границей на Донбассе

Украинская полиция зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской области, когда их покинут незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с «представителями территориальных общин».
О этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментарии Hromadske на полях саммита «нормандской четверки» в Париже
«Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу», — отметил он.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой «народной милицией», которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Глава МВД также допустил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его «не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня».
Напомним, что 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе.
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