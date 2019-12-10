Аваков уверяет, что у Суркова в Париже сдали нервы и он кричал

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что в ходе обсуждений в Париже возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова сдали нервы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на комментарий министра внутренних дел Арсена Авакова после завершения встречи «нормандской четверки» в Париже.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: „мы так не договаривались“. Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры — хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина», — рассказал он.

Аваков заявил, что украинские правоохранители готовы патрулировать освобожденные от боевиков территории Донбасса совместно с представителями территориальных общин. Но это станет возможно в перспективе, когда Россия отдаст контроль над украинской границей и стороны достигнут всех договоренностей.

«Наша позиция очень простая — сначала безопасность, возвращение военнопленных, а затем выборы и все остальное. Компромисс может быть — мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. У нас есть 480 километров границы захваченного Россией и мы будем потихоньку, ежедневно возвращать контроль над ней».

В то же время, Аваков добавил, что в Петровском и Золотом, где уже отвели войска и работают полиция и Нацгвардия, ситуация по безопасности не ухудшилась.