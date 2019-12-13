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АМКУ обязал Мининфраструктуры отменить льготы для «Борисполя»

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АМКУ обязал Мининфраструктуры отменить льготы для «Борисполя»

Антимонопольный комитет принял решение об отмене льгот и других преимуществ, которые Мининфраструктуры предоставило международному аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщает пресс служба АМКУ.

В Комитете напомнили, что приказ Миниcтерства от 04.06.2019 устанавливает единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта «Борисполь» и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

Подчеркивается, что последствиями установления таких ставок могут быть:

  • увеличение стоимости перелетов на внутренних и международных рейсах для тех аэропортов страны, для которых установлена ставка вдвое больше, чем для аэропорта Борисполь;
  • авиакомпании не будут заинтересованы в осуществлении авиаперевозок в другие международные аэропорты Украины, кроме МА «Борисполь». В частности, это касается аэропорта «Киев» (Жуляны), который находится в пределах одного из аэропортом «Борисполь» Киевского авиационного узла;
  • уменьшение количества авиарейсов в другие аэропорты Украины, кроме аэропорта Борисполь, у которого наоборот произойдет увеличение авиарейсов.

В АМКУ заявили, что такие действия Мининфраструктуры содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

«Комитет обязал министерство внести изменения в приказ от 04.06.2019 № 415, устранив дискриминационные условия по предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов», — говорится в сообщении.

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Напомним, в ноябре Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры из-за установления в аэропорту «Борисполь» платы за услуги по аэронавигационного обслуживания полетов самолетов вдвое ниже, чем в других аэропортах.

Ассоциация «Аэропорты Украины» требовала отменить приказ Мининфраструктуры от 4 июня 2019 года, который устанавливает существенные преференции на аэронавигационное обслуживание для международного аэропорта «Борисполь», как дискриминационный.

АМКУ, Борисполь
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