АМКУ обязал Мининфраструктуры отменить льготы для «Борисполя»

Антимонопольный комитет принял решение об отмене льгот и других преимуществ, которые Мининфраструктуры предоставило международному аэропорту «Борисполь».
Об этом сообщает пресс служба АМКУ.
В Комитете напомнили, что приказ Миниcтерства от 04.06.2019 устанавливает единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта «Борисполь» и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов страны.
Подчеркивается, что последствиями установления таких ставок могут быть:
В АМКУ заявили, что такие действия Мининфраструктуры содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
«Комитет обязал министерство внести изменения в приказ от 04.06.2019 № 415, устранив дискриминационные условия по предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов», — говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры из-за установления в аэропорту «Борисполь» платы за услуги по аэронавигационного обслуживания полетов самолетов вдвое ниже, чем в других аэропортах.
Ассоциация «Аэропорты Украины» требовала отменить приказ Мининфраструктуры от 4 июня 2019 года, который устанавливает существенные преференции на аэронавигационное обслуживание для международного аэропорта «Борисполь», как дискриминационный.
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