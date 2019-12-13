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Полиция считает музыканта Антоненко организатором убийства Шеремета

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Полиция считает музыканта Антоненко организатором убийства Шеремета

Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а непосредственным исполнителем — волонтер и детский медик Юлия Кузьменко, говорится в тексте подозрения, врученном Кузьменко при обыске у нее дома в четверг, 12 декабря.

Скан-копию подозрения на своей странице в Facebook в ночь на пятницу опубликовал ее адвокат Влад Добош.

«Досудебным следствием установлено, что Антоненко,.. увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы,.. стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности,.. пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича», — говорится в тексте подозрения.

Для реализации своего умысла, согласно документу, Антоненко привлек Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь «и неустановленных досудебных следствием лиц, имевших аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества».

В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким разделением функций между ее участниками, при этом Антоненко «возложил на себя функции организатора и руководителя устойчивой группировки».

В подозрении Антоненко вместе с неизвестными лицами указывается как изготовитель взрывного устройства, а Дугарь якобы вела разведку места совершения преступления.

В ночь на 20 июля 2016 года, согласно документу, Антоненко и Кузьменко прибыли на ул.Ивана Франко в Киеве, нашли автомобиль, на котором перемещался Шеремет, после чего «Кузьменко подошла к данному автомобилю прикрепила взрывное устройство под его днище со стороны водителя». Затем Кузьменко и Антоненко якобы оставили место происшествия.

Утром того же дня Кузьменко якобы вернулась на место происшествия, переоделась в спортивный костюм на территории заброшенного дома, а затем поджидала, когда Шеремет выйдет из дома, сядет в автомобиль и начнет движение. «Реализуя свое преступное намерение, который полностью охватывался умыслом всех участников организованной группы, Кузьменко, дождавшись, пока вышеуказанный автомобиль отъедет на безопасное расстояние от нее, дистанционно привела в действие взрывное устройство и подрыв самого автомобиля», — говорится в подозрении

Таким образом, согласно документу, Кузьменко подозревается в преступлении по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, «а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы».

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

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12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Павел Шеремет, Андрей Антоненко
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