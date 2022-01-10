Войти
Путин обещает вывести свои войска из Казахстана
дружба народов
Путин обещает вывести свои войска из Казахстана
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием
позиция
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инфраструктура
RSS

Пассажиропоток «Борисполя» составил в 2021 году 62% от докризисного

323
Пассажиропоток «Борисполя» составил в 2021 году 62% от докризисного

Международный аэропорт «Борисполь» за 2021 год обслужил 9,433 млн пассажиров (из них 8,798 млн — пассажиры регулярных рейсов, 635,2 тыс. — нерегулярных), восстановив пассажиропоток на 62% к уровню 2019 года.

Как сообщается на сайте предприятия, за 2021 год аэропорт принял и отправил 75,8 тыс. рейсов (из них 64,5 тыс. — международных и 11,3 тыс. — внутренних), что составляет 68,5% от показателей 2019 года.

«В 2021 году пассажиропоток аэропорта „Борисполь“ по сравнению с 2020 годом восстановился на 83%, или более чем на 4,2 млн пассажиров. Авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями. Несмотря на активизацию штамма „Омикрон“, заставившего ряд стран закрыть свои воздушные ворота, эксперты считают 2022 периодом восстановления авиационного рынка. Со своей стороны мы как аэропорт в 2021 году сосредоточили свое внимание на привлечении новых авиакомпаний и запуске новых направлений и рейсов. Сегодня 38 авиакомпаний работают с аэропортом, из них 9 авиакомпаний вышли на рынок впервые, из 117 существующих направлений — 12 новых», — цитируется генеральный директор «Борисполя» Алексей Дубревский.

Согласно обнародованным данным на сайте, больше всего в 2021 году путешественников из Борисполя было в Турцию — 24% и Египет — 18%. В десятку направлений с крупнейшим пассажиропотоком вошли Анталья, Шарм-Аль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Даламан, Анкара и Одесса. Суммарно доля путешественников в эти страны составила 52%.

Объемы обслуживаемого груза в 2021 году достигли рекордных за последние четыре года 45,67 тыс. тонн, что на 8,7% больше грузопотока в 2019 году. Объемы почты составили 6,8 тыс. тонн, что составляет 69,5% от показателей 2019 года.

«Грузовой сегмент остается стабильным и показывает положительную динамику роста. Сегодня карго-терминал аэропорта „Борисполь“ работает на грани пиковой способности, так что в 2022 году мы планируем начать строительство нового грузового терминала с пропускной способностью 120 тыс. тонн в год. Реализация этого проекта позволит нам превратиться в грузовой авиахаб по европейским стандартам», — отметил Дубревский.

В декабре 2021 года объемы пассажиропотока аэропорта составили 707,5 тыс. пассажиров, было обслужено 6,26 тыс. рейсов, 5,4 тыс. тонн груза и 644 тонны почты.

Читайте также: В Украине осталось 13 млрд кубометров газа

Как сообщалось, аэропорт «Борисполь» в 2020 году снизил пассажиропоток на 66,2% по сравнению с 2019 годом — до 5,158 млн чел.

Борисполь
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 января 2022
Воскресенье, 9 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016