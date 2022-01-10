Пассажиропоток «Борисполя» составил в 2021 году 62% от докризисного

Международный аэропорт «Борисполь» за 2021 год обслужил 9,433 млн пассажиров (из них 8,798 млн — пассажиры регулярных рейсов, 635,2 тыс. — нерегулярных), восстановив пассажиропоток на 62% к уровню 2019 года.
Как сообщается на сайте предприятия, за 2021 год аэропорт принял и отправил 75,8 тыс. рейсов (из них 64,5 тыс. — международных и 11,3 тыс. — внутренних), что составляет 68,5% от показателей 2019 года.
«В 2021 году пассажиропоток аэропорта „Борисполь“ по сравнению с 2020 годом восстановился на 83%, или более чем на 4,2 млн пассажиров. Авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями. Несмотря на активизацию штамма „Омикрон“, заставившего ряд стран закрыть свои воздушные ворота, эксперты считают 2022 периодом восстановления авиационного рынка. Со своей стороны мы как аэропорт в 2021 году сосредоточили свое внимание на привлечении новых авиакомпаний и запуске новых направлений и рейсов. Сегодня 38 авиакомпаний работают с аэропортом, из них 9 авиакомпаний вышли на рынок впервые, из 117 существующих направлений — 12 новых», — цитируется генеральный директор «Борисполя» Алексей Дубревский.
Согласно обнародованным данным на сайте, больше всего в 2021 году путешественников из Борисполя было в Турцию — 24% и Египет — 18%. В десятку направлений с крупнейшим пассажиропотоком вошли Анталья, Шарм-Аль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Даламан, Анкара и Одесса. Суммарно доля путешественников в эти страны составила 52%.
Объемы обслуживаемого груза в 2021 году достигли рекордных за последние четыре года 45,67 тыс. тонн, что на 8,7% больше грузопотока в 2019 году. Объемы почты составили 6,8 тыс. тонн, что составляет 69,5% от показателей 2019 года.
«Грузовой сегмент остается стабильным и показывает положительную динамику роста. Сегодня карго-терминал аэропорта „Борисполь“ работает на грани пиковой способности, так что в 2022 году мы планируем начать строительство нового грузового терминала с пропускной способностью 120 тыс. тонн в год. Реализация этого проекта позволит нам превратиться в грузовой авиахаб по европейским стандартам», — отметил Дубревский.
В декабре 2021 года объемы пассажиропотока аэропорта составили 707,5 тыс. пассажиров, было обслужено 6,26 тыс. рейсов, 5,4 тыс. тонн груза и 644 тонны почты.
Как сообщалось, аэропорт «Борисполь» в 2020 году снизил пассажиропоток на 66,2% по сравнению с 2019 годом — до 5,158 млн чел.
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