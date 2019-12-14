Зеленский определил «формулу будущего Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мир, народовластие, «прозрачные правила игры» и качественную инфраструктуру одними из ключевых факторов «формулы будущего» для Украины.

Об этом идет речь в его колонке для «Нового времени», вышедшей в номере с прогнозами мировых лидеров мнений на 2020-й год.

По мнению президента, «формула будущего для Украины» пять составляющих — мир, эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех, инвестиции, «качественно иная инфраструктура» и народовластие.

«Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украины территорий и наших людей. С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым, мирным процессом. ... Именно мы, а не кто-то другой, обязаны действовать и добавиться мирных решений», — пишет президент.

В «прозрачные правила игры» Зеленский включил «победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, ликвидацию привилегий для избранных».

«Мир условие важное, но далеко не единственное. Точно так же нам необходимы эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех ... Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник — от президента до сельского старосты», — отмечает он.

Говоря об инвестициях, по словам президента, нужно будет «убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса», относительно инфраструктуры — «это не только дороги, хотя дороги — в первую очередь».

«Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная», — пишет глава государства.

Народовластие, по словам Зеленского, должно быть «не декларативное, а реальное, механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня общины до уровня президента».

Зеленский также отметил, что Украина пока не может претендовать на глобальное лидерство «в размерах территории, военной мощи и объемов добычи полезных ископаемых» или «в технологиях и промышленном потенциале».

«Но мы точно можем стать самой динамичной страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни», — убежден Зеленский.