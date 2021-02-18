Суд в Минске назначил двум журналисткам по два года лишения свободы

Минский суд назначил журналисткам польского телеканала «Белсат» Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«Суд Фрунзенского района Минска назначил журналисткам „Белсата“ Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима», — сообщает БАЖ.

Журналистки проходили по делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси — «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Журналисток задержали 15 ноября 2020 года в одной из квартир на так называемой площади Перемен, когда они вели прямую трансляцию с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. По версии следствия, их стрим привел к остановке движения 13 автобусных маршрутов, а также трех троллейбусных и трех трамвайных.