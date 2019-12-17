Европейский регулятор признал независимого украинского оператора ГТС

Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины — ГТСО — отделен от «Нафтогаза Украины» в соответствии с требованиями европейского законодательства.

«Сегодняшнее позитивное заключение, по сути, является следствием недавнего принятия Верховной радой закона о разделении. На основании этого закона вертикально интегрированная группа „Нафтогаза“ передала акции ГТСО холдинговой компании МГУ („Магистральные газопроводы Украины“), контролируемой министерством финансов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте секретариата, передает Интерфакс.

В документе отмечается, что министерство финансов Украины «предоставило ГТСО так называемые права экономического управления транспортными активами, которые позволяют компании использовать и эксплуатировать государственную систему».

«В результате этих транзакций ГТСО приступит к работе как независимый системный оператор с 1 января 2020 года», — сказано в публикации секретариата Энергетического сообщества.

Секретариат также сообщает, что согласовал сертификацию ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы страны.

Согласно сообщению, окончательное подтверждение сертификации ОГТСУ со стороны украинского регулятора — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — будет принято после вступления в силу соглашений о покупке акций и правами на экономическое управление оператором от АО «Укртрансгаз» к ПАО «Магистральные газопроводы Украины».

Секретариат также обращает внимание на необходимость принятия Украиной решений, которые должны обеспечить финансовую жизнеспособность нового системного оператора в связи с существующей проблемой несанкционированных отборов и платежных обязательств на рынке.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» отмечает, что процесс отделения ОГТСУ вышел на финишную прямую. В частности, сформированы все необходимые предпосылки для вынесения окончательного решения НКРЭКУ по сертификации ОГТСУ и рассмотрения и утверждения соответствующих тарифов на транспортировку газа по украинской ГТС.

«Это очень важный шаг к завершению анбандлинга (отделения деятельности по транспортировке природного газа НАК «Нафтогаз Украины» — Ред.). Украина в очередной раз продемонстрировала, что выполняет свои обязательства. Я уверен, что новый оператор украинской ГТС уже с 1 января 2020 года успешно начнет деятельность вне группы «Нафтогаз», — приводятся в сообщении НАК слова его главы Андрея Коболева.

Как сообщалось, кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга «Нафтогаза». Новым оператором газотранспортной системы будет ОГТСУ, которое является 100% «дочкой» «Укртрансгаза». Правительство определило, что ОГТСУ будет передано в собственность АО «Магистральные газопроводы Украины», 100% акций которого Кабмин уже передал в управление Министерству финансов.

Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.