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США готовят визит Помпео в Украину

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США готовят визит Помпео в Украину

США для налаживания отношений с Украиной рассматривают возможность визита госсекретаря Майкла Помпео в Киев в январе и назначение нового посла в нашу страну. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

«Представители администрации Дональда Трампа предпринимают шаги по стабилизации отношений с Украиной, которые пострадали из-за расследования в рамках процедуры импичмента. Помощники президента рассматривают возможность назначения нового посла в Киев», — отмечает издание. Должность главы диппредставительства в украинской столице остается вакантной с мая, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

«Как ожидается, Украину в следующем месяце посетит госсекретарь США Майкл Помпео, что подтвердил сотрудник администрации, — говорится в публикации. — Это будет первый визит нынешнего госсекретаря в эту страну». Назначение в Киев может получить глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, который посещал Украину и говорит по-русски. По данным газеты, Трампу нравится кандидатура Дейтона, а сам генерал выражал готовность приступить к новой работе. Среди других претендентов рассматривается и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, который 4 декабря посетил с визитом Киев.

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Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского.

Майк Помпео, политика Трампа
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Вторник, 17 декабря 2019
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