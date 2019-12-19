Путин считает, что Запад наносит Украине «серьезные удары»

Западные страны обвиняют Россию в сложной ситуации в Украине, но сами наносят Киеву серьезные удары. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве.
«США заявляют, что хотят помочь Украине сохранить транзит газа, — сказал президент РФ. — Но я только что говорил коллеге с Украины — мы сами хотим сохранить транзит, мы в этом заинтересованы в любом случае. Если бы хотели помочь, лучше бы деньги дали».
Как добавил российский президент, США и страны Европы «вроде как, поддерживают нынешний украинский режим и руководство, но в то же время наносят какие-то серьезные удары».
Среди таких ударов Путин назвал требования ЕС по экспорту леса-кругляка из Карпат, что угрожает оставить регион без леса, рекомендации МВФ отменить льготы на газ для населения и планы по созданию рынка земли. «Теперь требуют, чтобы землю начали продавать, — отметил российский лидер. — Для украинцев земля имеет сакральное значение. Я могу это понять — золотые земли. Оппозиция, конечно, сразу же воспользовалась этим, начинает наносить внутриполитические удары по президенту Украины Владимиру Зеленскому».
«Нас в чем-то обвиняют в отношении Украины, хотят якобы помочь, а на самом деле хотят что сделать: чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счет», — подытожил российский президент.
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