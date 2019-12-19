Власти Шотландии хотят получить право провести референдум о независимости

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен официально запросила Лондон наделить Эдинбург законным правом на проведение референдума о независимости региона.

«Мы сегодня призываем правительство Великобритании обсудить этот вопрос и согласиться на передачу полномочий, которые сделают несомненным право парламента Шотландии издать закон о проведении референдума о независимости», — сказала она.

«Этот выбор должен быть за нами. Это основополагающее право на самоопределение», — отметила она и подчеркнула, что это право должно быть реализовано «без угрозы на то, чтобы быть оспоренным в суде». «Этот референдум должен быть законным и признанным легитимным как в Шотландии, так в остальной части Великобритании, в Евросоюзе и в международном сообществе», — заметила Стерджен.

Глава шотландских националистов пояснила, что путь к проведению второго референдума спустя всего пять лет с момента первого подобного плебисцита открыли результаты недавних досрочных парламентских выборов и «демократический мандат», полученный ШНП от избирателей. По итогам состоявшегося 12 декабря голосования ШНП завоевала 48 их 59 возможных депутатских мандатов, на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

«Произошло значительное изменение обстоятельств с того момента, как в 2014 году это право (на проведение референдума о независимости, — Ред.) было использовано», — сказала Стерджен. «На прошлой неделе Шотландия ясно заявила о том, что не хочет правительства консерваторов, которое под управлением премьер-министра Бориса Джонсона выводит нас из Европы», — добавила она.

Стерджен признала, что не все те, кто отдал свои голоса за ШНП, желают независимости от Великобритании. «Мы должны проделать работу, чтобы убедить явное большинство людей в Шотландии в том, что независимость — лучшее будущее для нашего региона», — сказала политик.

Стерджен сформулировала свое требование в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии от 1998 года. Согласно нему, парламент Великобритании обязан предоставить региону право провести референдум. Для этого требуется согласие трех государственных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Борис Джонсон последовательно заявляет, что не допустит нового референдума.