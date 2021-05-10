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Лондон намерен противодействовать независимости Шотландии с помощью огромных инвестиций

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Лондон намерен противодействовать независимости Шотландии с помощью огромных инвестиций

Правительство Бориса Джонсона готовится направить многомиллиардные средства на поддержку крупных инфраструктурных проектов в Шотландии, чтобы не допустить отделения региона от Великобритании. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что британские власти в настоящий момент, в частности, обсуждают возможность инвестиций в транспортные проекты на территории Шотландии и Национальную службу здравоохранения. При этом кабмин Джонсона, по сведениям издания, намерен напрямую направлять средства из бюджета конкретным муниципалитетам в Шотландии в обход местного правительства. Кроме того, в рамках мер поддержки бизнеса Лондон может наделить порты Абердина и Инвернесса особым статусом, который подразумевает льготные налоговые условия.

Как подчеркнула газета, тем самым правительство Соединенного Королевства хочет «не на словах, а на деле» продемонстрировать жителем Шотландии преимущества сосуществования в одном государстве. В британских правящих кругах, по информации The Times, сложилось четкое убеждение, что подобный подход может предотвратить проведение повторного референдума о независимости Шотландии. Издание также указало, что капиталовложения в шотландские инфраструктурные проекты, вероятно, будут обсуждаться на встрече Джонсона с руководителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, с идеей проведения которой в ближайшее время британский премьер выступил в субботу вечером.

Вопрос сохранения Великобритании в ее нынешнем административно-территориальном составе вновь обострился после прошедших 6 мая региональных выборов в Шотландии. По итогам голосования в местный парламент (Холируд) победителем снова стала Шотландская национальная партия (ШНП), которая набрала 64 депутатских мандата в 129-местном законодательном органе. Учитывая успех на выборах «зеленых», которые провели в парламент 8 своих представителей и также поддерживают отделение региона от Великобритании, сторонники сепаратизма будут обладать большинством мест в Холируде и смогут вместе продвигать идею повторного референдума о независимости, которая содержалась в предвыборной программе ШНП.

В субботу первый министр Шотландии и лидер ШНП Никола Стерджен, комментируя результаты голосования, заявила о праве шотландского народа самостоятельно определять свое будущее и призвала Лондон не мешать. Джонсон в ответ на притязания шотландских националистов регулярно высказывался против проведения повторного плебисцита в ближайшее время.

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Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.

При этом ранее Стерджен заявила, что шотландские власти не намерены спешить с этим вопросом. По ее мнению, сперва Эдинбург планирует окончательно побороть пандемию коронавируса и сконцентрироваться на восстановлении экономики, пострадавшей в результате введения строгих противоэпидемических мер.

Великобритания, Шотландия
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