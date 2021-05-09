Первый министр Шотландии пообещала добиться референдума о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, партия которой победила на региональных выборах, пообещала добиться от Лондона организации ещё одного референдума о независимости.
По сообщению британских СМИ, Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию (SNP), пояснила, что ее главный приоритет сейчас — борьба против последствий пандемии COVID-19.
«А когда этот кризис останется позади, нужно будет дать народу Шотландии возможность выбрать своё будущее», — сказала Стерджен.
По ее словам, у британских властей «нет демократических оснований блокировать реализацию права шотландцев на выбор будущего».
По итогам выборов у SNP в шотландском парламенте будет 64 места (на одно меньше, чем нужно для большинства). У консерваторов — 31 место, у лейбористов — 22.
В 2014 году в Шотландии уже прошёл референдум о независимости. Тогда более 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Стерджен утверждает, что теперь необходим новый референдум. Она это мотивирует, в частности, тем, что Великобритания вышла из ЕС, и потому шотландцам теперь нужно решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединённого Королевства.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016