Глава правительства Шотландии пообещала вернуть страну в ЕС

Стерджен написала в Twitter, чтобы Европа «не выключала свет» и скором возврате страны в состав ЕС. В 2019 году она обещала новый референдум о независимости, однако в январе 2020-го Лондон отказал Эдинбургу в такой возможности

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила о скором возвращении страны в состав Евросоюза. Об этом она написала в Twitter 1 января.

«Европа, Шотландия скоро вернется. Не выключай свет», — написала Стерджен, прикрепив к твиту несколько эмодзи с флагами ЕС, Шотландии, сердечками, а также фотографию, символизирующую единство Евросоюза и страны.

В конце декабря ЕС и Лондон смогли договориться о торговых взаимоотношениях после Brexit, с 1 января 2021 года они вступили в силу. Формально Великобритания вышла из Евросоюза год назад, но старые правила продолжили действовать, пока не будет достигнут компромисс.

Власти Шотландии неоднократно высказывались против выхода из ЕС и заявляли о будущем выходе из состава Соединенного Королевства. Проведенный в 2014 году референдум показал, что 55% шотландцев против отделения от Великобритании.

В апреле 2019 года Стерджен пообещала до мая 2021 года провести еще один референдум, поскольку этого хочет большинство населения. В октябре 2019-го в Эдинбурге прошел 200-тысячный марш в поддержку независимости от Великобритании.