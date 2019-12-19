Рада поддержала введение в армии новых званий

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2247 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО.
Законопроект в первом чтении поддержали в четверг 267 народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.
Документ вносит изменения в Уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.
В частности, теперь из списка званий Вооруженных Сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть «генерал», второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.
В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом № 2247.
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