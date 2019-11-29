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Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий
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Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий

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Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в уставы Вооруженных сил и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами.

«29.11.2019. Возвращено с подписью от президента», — говорится на сайте парламента в карте законопроекта № 0906 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)».

Как сообщалось, Верховная Рада 17 октября ввела новую шкалу воинских званий для сержантского и старшинского состава ВСУ.

Согласно принятому закону, в ВСУ отменяются воинские звания «прапорщик, старший прапорщик» (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «мастер-сержант» и «главный мастер-сержант» (корабельные — «старший мастер-старшина», «главный мастер-старшина»).

Закон вносит изменения в уставы Вооруженных сил Украины и законы «О воинской обязанности и военной службе», «О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины».

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В пояснительной записке указано, что принятие данного закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке «NATO Code» согласно STNAG 2116, повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке, и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу западноевропейских армий.

ВСУ, звание
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