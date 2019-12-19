Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за кнопкодавство

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины».

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат, сообщает Интерфакс-Украина.

Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании парламента вместо другого народного депутата.

Такое действие будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии со ст.216 Уголовно-процессуального кодекса Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.