В Украине отменяют звание прапорщика

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона, который предусматривает реформу званий в украинской армии, чтобы звание в ВСУ соответствовали эквиваленту НАТО. Соответствующее решение 29 мая нардепы поддержали 231 голосами, сообщает Украинская правда.

В частности, проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы» под номером 10181 предусматривает реформирование званий ВСУ к стандартам НАТО.

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко рассказала, что Вооруженные силы ожидают соответствующий закон.

«Смысл этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение ВСУ совместимости с вооруженными силами стран НАТО», — заявила Геращенко.

По ее словам, в законопроекте предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

«В частности, отменяются воинские звания — прапорщик, старший прапорщик и вводятся новые звания — рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STNAG 2116», — добавила она.

«Цель этого закона — повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава», — сказала нардеп.

Законом также определяются должностные обязанности для новых должностей в армии, а устав внутренней службы ВСУ дополняется новыми приложениями, в частности, о порядке ведения книги памяти.