Германия поможет Украине модернизировать ГТС

Координатор правительства ФРГ по трансатлантического сотрудничества Петер Байер заявляет, что Германия будет помогать Украине в модернизации ее газотранспортной системы (ГТС).

Об этом он заявил в интервью Немецкому радио.

«Это не так, что Украину оставят в одиночестве, напротив: мы имеем обязательства, и мы поддерживаем их», — сказал Байер.

Он признал, что договоренность между Россией и Украиной о продлении транзита газа «оказалась действительно короче, чем первоначально представлялось», но роль играет то, что Германия и другие страны взяли на себя обязательства модернизировать устаревшую трубопроводную сеть Украины.

«И мы поможем Украине модернизировать ее», — заверил он.

Байер подчеркнул, что правительство Германии несет ответственность перед потребителями и гражданами за безопасное обеспечение газом. При этом он добавил, что все меняется: трубопроводы и условия энергоснабжения.

Он высказал предположение, что санкции США задержат завершение проекта газопровода Nord Stream 2 до по меньшей мере второй половины 2020 года.

Напомним, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Из-за этого швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для «Северного потока-2», приостановила работы.