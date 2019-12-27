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У электрокаров с 1 января будет специальные «зеленые» номера

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У электрокаров с 1 января будет специальные «зеленые» номера

С 1 января 2020 года вступят в силу изменения в некоторые законодательные акты Украины о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

Соответствующий закон Рада приняла 11 июля 2019 года, а вступает в силу он с 1 января 2020 года, как видно из карточки законопроекта на сайте парламента.

«Закон призван обеспечить защиту прав водителей транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), на доступ к зарядным станциям для электромобилей; усовершенствовать и приблизить к европейским стандартам отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также увеличить загруженность работы действующих зарядных станций для электромобилей и предоставить больше возможностей для дальнейшего развития инфраструктуры и сети зарядных станций для электромобилей», — говорится в объяснительной записке к закону.

Так, с нового года места для парковки электромобилей оснастят специальными знаками. Если на таком припаркуют топливный или бензиновый автомобиль, то для нарушителя предусмотрен штраф 20-30 тысяч рублей или 340-510 грн.

Кроме того, для электрокаров будут применяться другие технические условия для номерных знаков. Для идентификации ТС без двигателя внутреннего сгорания его оборудуют номерами с зеленым шрифтом.

В объяснительной записке отмечается, что Украина сегодня является одним из лидеров по темпам роста продаж электромобилей. По состоянию на 1 июня 2019 года в Украине зарегистрировано более 25 тысяч электромобилей и гибридов, что на 56% больше, чем год назад. Впрочем, в последнее время темпы роста ускоряются. Так, в течение мая текущего года было зарегистрировано на 97% таких автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, отмечается в документе, инфраструктура — ключевой элемент в развитии любой отрасли или сектора. Для электромобильной отрасли разветвленная сеть зарядной инфраструктуры является залогом комфортного использования электромобилей с возможностью передвигаться не только в пределах населенных пунктов, но и осуществлять междугородние поездки.

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Одной из проблем, которая тормозит развитие электромобильности в Украине, является неурегулированный вопрос оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, отсутствие соответствующих дорожных знаков. Неоднократно зафиксированы случаи, когда места, оснащенные зарядными устройствами, занимаются транспортными средствами без электродвигателя. Это создает проблемы для доступа электрокаров к зарядной станции, что часто препятствует дальнейшему движению электромобилей из-за низкой заряженности аккумулятора и тормозит развитие инфраструктуры.

Кроме соответствующих дорожных знаков также в Украине не урегулирован вопрос идентификации транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. В частности, такие знаки используются в Австрии, Германии, Венгрии, Норвегии, Великобритании, Китае, Индии, Латвии, провинции Онтарио в Канаде и прочее. Таким образом принятие законопроекта позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем в лучшие европейские и мировые образцы.

электрокары
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