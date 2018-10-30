Войти
Омелян увидел Украину мировым центром по производству электрокаров
автопром
Омелян увидел Украину мировым центром по производству электрокаров
Монетизацию субсидий обещают начать с 1 января
энергетика
Монетизацию субсидий обещают начать с 1 января

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

автопром
RSS

Омелян увидел Украину мировым центром по производству электрокаров

2 260
Омелян увидел Украину мировым центром по производству электрокаров

Украина, благодаря богатым месторождениям редких металлов, может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook.

«В Украине богатейшие месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров», — написал Емельян.

Он добавил, что для этого необходимо принятие соответствующего закона.

«Для этого только нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала наш закон о 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине, и мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», — отметил Омелян.

Министр добавил, что также необходима настойчивая работа по привлечению таких инвесторов и созданию им комфортных условий работы в Украине.

Читайте также: За 40 лет человечество уничтожило 60% животных

В Украине официальные данные по запасам лития относятся к сведениям, составляющим государственную тайну. Сейчас действуют специальные разрешения на добычу лития на двух месторождениях: Шевченковском, расположенного в Донецкой области, и Полоховском на Кировоградщине. На одном из них литий еще не добывается.

70% лития в мире добывается в так называемом литиевом треугольнике, охватывающем территории Чили, Боливии и Аргентины.

электромобили, Владимир Омелян, электрокары, литий
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (2)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 5 минут назад

UA . ТИМОШЕНКА БЕЗХРЕБЕТНА НАГИНАЄТЬСЯ ВОРОГАМ УКРАЇНИ ПУТІНАМ ТРАМПАМ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 24 минуты назад

UA . СОТНІ МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ СТОЛІТТЯМИ ЧЕКАЮТЬ НА ПАМ'ЯТНИК ВІЧНОЇ ЛЮБОВІ НЕВИННО УБІЄННІЙ ЛЮБИМІЙ ЛЮДИНІ НЕВІДОМІЙ ЖЕРТВІ ГЕНОЦИДУ ЛЮДСТВА СИМВОЛУ ЖИТТЯ ЇХ І ТВОЇХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ НА ЗЕМЛІ ПОТРІБНА ДОПОМОГА.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 октября 2018
Понедельник, 29 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Пять факторов конкурентоспособности экономики Украины

Глобальный рейтинг конкурентоспособности от ВЭФ является ориентиром, указывающим в какой степени страна способна обеспечить стабильный рост экономики и высокий уровень жизни населения. Анализ показателей, используемых для расчета этого рейтинга, может помочь национальной экономике ликвидировать существующие проблемы и отставание, и стать на путь устойчивого развития. Однако, с моей точки зрения, есть еще несколько важных факторов, которые определяют конкурентоспособность экономики.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Печальный нормандский формат

Недавно в Стамбуле закончился саммит по Сирии, в котором приняли участие Путин, Меркель, Эрдоган и Макрон. Закончился это встреча на высшем уровне ничем. Все та же «нормандская пара» - Меркель и Макрон, не справившись с мирным разрешением вооруженного конфликта между Украиной и Россией смело взялись решать сирийский конфликт. И опять никакого результата. Значит дело не в Украине или Сирии, а в принципиальной неэффективности «нормандского формата» решения конфликтов.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что случилось с испанской экономикой

До начала кризиса 2008 года Испания имела очень низкий размер госдолга - всего 36% ВВП. Несмотря на то, что многие проблемы в экономике начали проявляться задолго до начала кризиса, однако до кризиса они скрывались. Потеря конкурентоспособности производственного сектора привела к росту торгового дефицита. Однако проблема успешно маскировалась ростом экономики в секторе недвижимости. Всего за 10 лет (с 1996 по 2007) цены на недвижимость выросли в три раза. И налоги от этого роста позволяли финансировать государственные расходы без поиска дополнительных средств. Однако, мнимая стабильность испарилась под напором кризиса.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016