Омелян увидел Украину мировым центром по производству электрокаров

Украина, благодаря богатым месторождениям редких металлов, может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook.
«В Украине богатейшие месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров», — написал Емельян.
Он добавил, что для этого необходимо принятие соответствующего закона.
«Для этого только нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала наш закон о 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине, и мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», — отметил Омелян.
Министр добавил, что также необходима настойчивая работа по привлечению таких инвесторов и созданию им комфортных условий работы в Украине.
В Украине официальные данные по запасам лития относятся к сведениям, составляющим государственную тайну. Сейчас действуют специальные разрешения на добычу лития на двух месторождениях: Шевченковском, расположенного в Донецкой области, и Полоховском на Кировоградщине. На одном из них литий еще не добывается.
70% лития в мире добывается в так называемом литиевом треугольнике, охватывающем территории Чили, Боливии и Аргентины.
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