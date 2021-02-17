Ford перестанет продавать в Европе машины с бензиновыми моторами

Компания Ford к 2030 году полностью уберет из своей европейской модельной линейки автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые заменят электрическими силовыми установками. Об этом сообщает пресс-служба американского автопроизводителя.

Так, с середины 2026 года популярные модели Ford, в том числе Focus и Fiesta, будут доступны в Европе только с гибридными или электрическими силовыми агрегатами, а спустя четыре года на рынке останутся исключительно версии с нулевым уровнем вредных выбросов.

Традиционные двигатели внутреннего сгорания останутся лишь у коммерческих автомобилей Ford Transit и Torneo, однако к 2030 году на такие модификации моделей придется не более одной трети всех продаж из коммерческой линейки.

В Ford отметили, что в ближайшее время в переоборудование своего главного европейского предприятия в немецком Кельне будет инвестировано порядка 1 млрд долларов. В 2023 году на этом заводе стартует производство нового легкового электрокара, а вскоре на конвейер встанет еще одна подобная модель.

В ближайшие 10 лет целый ряд автопроизводителей планирует полностью отказаться от автомобилей с традиционными бензиновыми и дизельными моторами. К примеру, в 2025 году у компании Volvo не останется машин с классическими ДВС, которые заменят подключаемыми гибридами и электромобилями. К этому же сроку на электрическую тягу все свои новые модели переведет британская марка Jaguar. Кроме того, в следующие 10-15 лет немецкая Audi планирует полностью переключится на производство электрокаров.