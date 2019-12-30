К 2030 году половина жителей США будут страдать ожирением

Проблема ожирения в США приобретает все большие масштабы, и к 2030 году каждый второй житель страны будет иметь значительный избыточный вес. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg. По его данным, «проблема ожирения в Америке гораздо серьезнее, чем кажется», и через десять лет у 25% населения страны будет диагностирована «тяжелая форма ожирения».
В качестве главных причин такой тенденции эксперты называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи, а также продуктов питания, подвергшихся технологической обработке. Для многих американцев, как отметило агентство, альтернативное здоровое питание — непозволительная роскошь.
На сегодняшний день, согласно последним данным, около 40% взрослых американцев имеют проблемы с избыточным весом.
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