К 2030 году половина жителей США будут страдать ожирением

Проблема ожирения в США приобретает все большие масштабы, и к 2030 году каждый второй житель страны будет иметь значительный избыточный вес. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg. По его данным, «проблема ожирения в Америке гораздо серьезнее, чем кажется», и через десять лет у 25% населения страны будет диагностирована «тяжелая форма ожирения».

В качестве главных причин такой тенденции эксперты называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи, а также продуктов питания, подвергшихся технологической обработке. Для многих американцев, как отметило агентство, альтернативное здоровое питание — непозволительная роскошь.

На сегодняшний день, согласно последним данным, около 40% взрослых американцев имеют проблемы с избыточным весом.