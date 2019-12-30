«Укрзализныця» покупает у General Electric еще 40 локомотивов

АО «Укрзализныця» совместно с Министерством инфраструктуры Украины подписали меморандум с концерном General Electric Transportation (США) о приобретении еще 40 локомотивов производства американской компании.
«Мы достигли согласия по реализации следующего этапа приобретения 40 локомотивов GE. Планируем, что первые из них получим уже в 2020 году», — написал глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook в понедельник.
По словам Кравцова, новый подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и в целом операционную деятельность компании.
Глава «Укрзализныци» подчеркнул, что первая партия из 30 локомотивов GE уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность, выполняя около 20% всей грузовой работы.
«По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн», — отметил Кравцов.
По его словам, локализация производства уже на первых локомотивах GE должна составлять 15%.
Как сообщалось, в феврале 2019 года «Укрзализныця» завершила первый этап стратегического сотрудничества с General Electric по поставкам локомотивов, получив всю партию из 30 машин.
АО «Укрзализныця» и General Electric 23 февраля 2018 года подписали соглашение, предусматривающее модернизацию локомотивного парка и поставку новых локомотивов на сумму $1 млрд в течение 15 лет. Первая партия из 30 локомотивов предусматривает локализацию производства на уровне 10%, в дальнейшем локализация должна вырасти до 40%.
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