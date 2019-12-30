Шаг к миру – хорошо, выдача «беркутовцев» – плохо: что западные СМИ пишут об обмене пленными в Украине

В своих откликах на обмен пленными между непризнанными ЛДНР и Украиной средства массовой информации США и стран ЕС разнятся по степени критичности в отношении самой идеи обмена и его деталям. Все СМИ рады возвращению украинских военных. Так же почти единогласно все скорбят о выходе на свободу «беркутовцев».

«Нью-Йорк таймс» (США):

«Украина в воскресенье обменялась десятками пленных с поддержанными Россией сепаратистами на востоке страны. Это стало еще одним знаком пока не устойчивой, едва заметной, но все-таки существующей оттепели в отношениях между Украиной и Россией. Обмен рассматривался как успех украинского президента Владимира Зеленского, обещавшего освободить всех заключенных и переговорным путем прийти к окончанию конфликта в Восточной Украине. Но этот успех куплен дорогой ценой: чтобы обеспечить безопасность своих людей в плену, Украина освободила офицеров „антипротестной“ милиции, которые обвинялись в том, что это они застрелили протестующих во время произошедшей в Украине в 2014 году революции. Этот шаг подвергается критике в широких кругах».

«Господин Зеленский добился обмена путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале этого месяца, на мирных переговорах в Париже, которые в других областях не принесли особого продвижения к миру в Украине...»

«Минувшим летом Зеленский пытался получить поддержку США в деле организации таких обменов и дипломатических усилий в целом. Ради этого Зеленский пытался получить личную аудиенцию в Белом Доме с президентом Трампом. Однако Трамп в ответ затребовал расследований в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена, которые помогли бы Трампу дискредитировать этого своего политического соперника, да и других конкурентов тоже. Байден стремится получить от Демократической партии США номинацию на место кандидата от демократов на президентских выборах в США в 2020 году. Палата представителей Конгресса США в ответ объявила Трампу импичмент — именно из-за его сделок в Украине. Поскольку США, главный союзник Украины, в настоящий момент отвлечены слушаниями по импичменту, Зеленский вел переговоры с Россией с худшими картами, чем были бы у него на руках в ином случае, не подействуй Трамп таким образом».

«Газета выборча» (Польша):

«Не все в Украине поддерживают решение президента Зеленского. Пророссийские боевики передали украинской стороне 76 человек. Среди освобождаемых есть попавшие в неволю еще в начале 2015 года украинские солдаты. Большие споры вызывает, однако, одновременное освобождение Киевом беркутовцев (членов отряда украинской милиции специального назначения, принимавших участие в защите президентского дворца в Киеве в 2014-2014 году от нападения собравшихся на Майдане мирных протестующих — прим. ред.). Ведь эти беркутовцы обвиняются в убийстве протестовавших на киевском Майдане в феврале 2014 года».

«События этого воскресенья могут поэтому дорого обойтись президентству Зеленского... Украинские СМИ сообщают, что Россия и поддержанные ей боевики хотели отдачи им беркутовцев еще в 2015 году, но тогда Киев не согласился их выдать. Процесс в отношении пяти беркутовцев должен был закончиться в мае 2020 года. По мнению наблюдателей, следствию удалось собрать доказательный материал, обвиняющий этих беркутовцев как исполнителей убийства. Это был важный элемент всего расследования, который мог помочь дать ответ на важный вопрос — кто же стоял за приказами о применению силы в отношении протестующих. Выдача исполнителей может сделать невозможным выйти на тех, кто „заказал“ тот расстрел. И те, кто убивал, не будут наказаны».

«Монд» (Франция):

«В отличие от предыдущих обменов этого типа, включая тот, что привел к освобождению украинского кинематографиста Олега Сенцова, в этот раз переговоры проходили не между Киевом и Москвой, а напрямую между сепаратистскими республиками Донецка и Луганска. По словам переговорщицы из „Донецкой народной республики“ человек двадцать сепаратистов не пожелали покинуть территорию, контролируемую властями Украины, и в последний момент этих людей исключили из списков на обмен».

«Это развитие событий соответствует обязательствам, взятым 9 декабря, на саммите в „нормандском формате“. Эти обязательства были призваны облегчить освобождение и обмен лиц, взятых в плен в рамках конфликта — и сделать это предполагалось до конца года».

«Шпигель» (Германия):

«Для Киева этот обмен является лишь началом дальнейших обменов. По данным Украины, еще десятки политических заключенных сидят в тюрьмах на аннексированном Москвой полуострове Крым, а также в самой России. А еще другие десятки — в занятых пророссийскими бойцами областях вокруг Донецка Луганска. Украинская спецслужба СБУ говорит о 150 людях».