Войти
В Украине уже 20 городов снизили тарифы на тепло
официально
В Украине уже 20 городов снизили тарифы на тепло
Зеленский направил в Раду новый закон о децентрализации
реформы
Зеленский направил в Раду новый закон о децентрализации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дайджест
RSS

Шаг к миру – хорошо, выдача «беркутовцев» – плохо: что западные СМИ пишут об обмене пленными в Украине

812
Шаг к миру – хорошо, выдача «беркутовцев» – плохо: что западные СМИ пишут об обмене пленными в Украине

В своих откликах на обмен пленными между непризнанными ЛДНР и Украиной средства массовой информации США и стран ЕС разнятся по степени критичности в отношении самой идеи обмена и его деталям. Все СМИ рады возвращению украинских военных. Так же почти единогласно все скорбят о выходе на свободу «беркутовцев».

«Нью-Йорк таймс» (США):

«Украина в воскресенье обменялась десятками пленных с поддержанными Россией сепаратистами на востоке страны. Это стало еще одним знаком пока не устойчивой, едва заметной, но все-таки существующей оттепели в отношениях между Украиной и Россией. Обмен рассматривался как успех украинского президента Владимира Зеленского, обещавшего освободить всех заключенных и переговорным путем прийти к окончанию конфликта в Восточной Украине. Но этот успех куплен дорогой ценой: чтобы обеспечить безопасность своих людей в плену, Украина освободила офицеров „антипротестной“ милиции, которые обвинялись в том, что это они застрелили протестующих во время произошедшей в Украине в 2014 году революции. Этот шаг подвергается критике в широких кругах».

«Господин Зеленский добился обмена путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале этого месяца, на мирных переговорах в Париже, которые в других областях не принесли особого продвижения к миру в Украине...»

«Минувшим летом Зеленский пытался получить поддержку США в деле организации таких обменов и дипломатических усилий в целом. Ради этого Зеленский пытался получить личную аудиенцию в Белом Доме с президентом Трампом. Однако Трамп в ответ затребовал расследований в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена, которые помогли бы Трампу дискредитировать этого своего политического соперника, да и других конкурентов тоже. Байден стремится получить от Демократической партии США номинацию на место кандидата от демократов на президентских выборах в США в 2020 году. Палата представителей Конгресса США в ответ объявила Трампу импичмент — именно из-за его сделок в Украине. Поскольку США, главный союзник Украины, в настоящий момент отвлечены слушаниями по импичменту, Зеленский вел переговоры с Россией с худшими картами, чем были бы у него на руках в ином случае, не подействуй Трамп таким образом».

«Газета выборча» (Польша):

«Не все в Украине поддерживают решение президента Зеленского. Пророссийские боевики передали украинской стороне 76 человек. Среди освобождаемых есть попавшие в неволю еще в начале 2015 года украинские солдаты. Большие споры вызывает, однако, одновременное освобождение Киевом беркутовцев (членов отряда украинской милиции специального назначения, принимавших участие в защите президентского дворца в Киеве в 2014-2014 году от нападения собравшихся на Майдане мирных протестующих — прим. ред.). Ведь эти беркутовцы обвиняются в убийстве протестовавших на киевском Майдане в феврале 2014 года».

«События этого воскресенья могут поэтому дорого обойтись президентству Зеленского... Украинские СМИ сообщают, что Россия и поддержанные ей боевики хотели отдачи им беркутовцев еще в 2015 году, но тогда Киев не согласился их выдать. Процесс в отношении пяти беркутовцев должен был закончиться в мае 2020 года. По мнению наблюдателей, следствию удалось собрать доказательный материал, обвиняющий этих беркутовцев как исполнителей убийства. Это был важный элемент всего расследования, который мог помочь дать ответ на важный вопрос — кто же стоял за приказами о применению силы в отношении протестующих. Выдача исполнителей может сделать невозможным выйти на тех, кто „заказал“ тот расстрел. И те, кто убивал, не будут наказаны».

«Монд» (Франция):

«В отличие от предыдущих обменов этого типа, включая тот, что привел к освобождению украинского кинематографиста Олега Сенцова, в этот раз переговоры проходили не между Киевом и Москвой, а напрямую между сепаратистскими республиками Донецка и Луганска. По словам переговорщицы из „Донецкой народной республики“ человек двадцать сепаратистов не пожелали покинуть территорию, контролируемую властями Украины, и в последний момент этих людей исключили из списков на обмен».

«Это развитие событий соответствует обязательствам, взятым 9 декабря, на саммите в „нормандском формате“. Эти обязательства были призваны облегчить освобождение и обмен лиц, взятых в плен в рамках конфликта — и сделать это предполагалось до конца года».

«Шпигель» (Германия):

«Для Киева этот обмен является лишь началом дальнейших обменов. По данным Украины, еще десятки политических заключенных сидят в тюрьмах на аннексированном Москвой полуострове Крым, а также в самой России. А еще другие десятки — в занятых пророссийскими бойцами областях вокруг Донецка Луганска. Украинская спецслужба СБУ говорит о 150 людях».

обмен пленными
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 30 декабря 2019
Воскресенье, 29 декабря 2019
Суббота, 28 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические – в парламенте, так и рукопашные – под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда – безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016