Правительство обсуждает вопрос прямого импорта газа из РФ

Вопрос о возможном возобновлении прямых закупок российского природного газа активно обсуждается в правительстве Украины. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Сейчас идет интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания мы сможем к этому вернуться, пока что „Нафтогаз“ такие переговоры не ведет», — сказал он.
Коболев сообщил, что транзит газа в 2020 году через Украину ожидается в объеме около 75 млрд куб. м.
Тариф на транзит газа для «Газпрома» в новом контракте «почти не изменился».
Любая российская компания сможет поставлять газ в Украину с 1 января.
Также он рассказал, что рассмотрение споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» по новому контракту на транзит газа, в случае их возникновения, будет проходить по шведскому праву.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016