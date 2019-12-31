Правительство обсуждает вопрос прямого импорта газа из РФ

Вопрос о возможном возобновлении прямых закупок российского природного газа активно обсуждается в правительстве Украины. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Сейчас идет интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания мы сможем к этому вернуться, пока что „Нафтогаз“ такие переговоры не ведет», — сказал он.

Коболев сообщил, что транзит газа в 2020 году через Украину ожидается в объеме около 75 млрд куб. м.

Тариф на транзит газа для «Газпрома» в новом контракте «почти не изменился».

Любая российская компания сможет поставлять газ в Украину с 1 января.

Также он рассказал, что рассмотрение споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» по новому контракту на транзит газа, в случае их возникновения, будет проходить по шведскому праву.