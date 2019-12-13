США и Китай договорились по первой фазе торговой сделки

В Минкоммерции КНР сообщили, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары, сообщает в пятницу Bloomberg.

Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь увеличит импорт из США, а также из ряда других стран.

Агентство поясняет, что достигнутое соглашение состоит из девяти пунктов. В них говорится о спорных вопросах, касающихся таких тем, как защита интеллектуальной собственности, сельхозпродукция, финансы, спорные вопросы, связанные с валютой, траспарентность. Также фигурирует вопрос о наращивании торговли между сторонами и принципах решения споров в сфере торговли.

США и КНР при этом согласились как можно быстрее завершить решение оставшихся немногочисленных вопросов: речь идет, например, о юридической экспертизе текста и о его переводе. После этого соглашение будет подписано представителями США и Китая.

Президент США Дональд Трамп также подтвердил достижение соглашения с китайской стороной о первой фазе торговой сделки, а также об отмене введения 15 декабря пошлин на ряд китайских товаров. Он заявил, что после согласования первой фазы торговой сделки с КНР стороны немедленно приступят к обсуждению условий второго этапа соглашения.

«Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки, не дожидаясь окончания президентских выборов в 2020 году», — написал в пятницу американский лидер на своей странице в Twitter.

«Мы достигли соглашения по очень крупной первой фазе торговой сделки с Китаем, — указал американский лидер. — Штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены в связи с тем, что мы достигли сделки».

В то же время американский лидер отметил, что пошлины размером 25% на китайскую продукцию будут сохранены. «25%-ые пошлины остаются без изменений, пошлины в размере 7,5% будут наложены на большую часть оставшейся продукции», — заключил Трамп.

Аппарат представителя США на торговых переговорах распространил заявление, в котором уточняется, что «Соединенные Штаты сохранят пошлины размером 25% на китайский импорт суммой примерно $250 млрд, пошлины в размере 7,5% будут наложены на китайскую продукцию общей суммой около $120 млрд».