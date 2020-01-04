Чумак представил прокуроров Ровенской и Тернопольской областей

Заместитель генерального прокурора Украины — главный военный прокурор Виктор Чумак 3 января представил коллективам органов прокуратуры Ровенской и Тернопольской областей новых руководителей — Антона Войтенко и Петра Бойко.
Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в ходе представлений Чумак обозначил основные задачи органов прокуратуры на ближайшее время.
«Среди них — эффективное выполнение определенных законом полномочий, восстановление доверия общества к прокуратуре и правоохранительной системы в целом. Он также отметил, что главными критериями аттестации региональных и местных прокуратур будут профессионализм и добропорядочность», — сказано в сообщении.
Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г.Умань Черкасской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года. До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Петр Бойко родился 23 июля 1985 в г.Чернигов. В органах прокуратуры — с 2010 года. До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.
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