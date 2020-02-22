Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной организации Игоря Сопеля.
«В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», — сообщает пресс-служба президента.
Главой ОГА предприниматель Сопель стал 31 октября минувшего года.
Как сообщалось, власти Украины решили эвакуировать граждан страны из Китая в связи со вспышкой коронавируса.
18 февраля несколько сотен человек собрались в Микулинцах Тернопольской области на протест против размещения эвакуированных из Китая людей в сaнaтории «Медоборы» (с.Конопковкa рядом с Микулинцами) нa карантин и обcервaционные мероприятия. Подобная акция прошла и во Львовской области.
Президент Зеленский заявил, что акции против эвакуации украинских граждан из китайского города Ухань имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.
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