Кабмин прекратил полномочия замглавы набсовета Укрэксимбанка Фишера

Кабинет министров Украины прекратил полномочия заместителя главы наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка (Киев) Стивена Фишера.

Соответствующие распоряжение Кабмина № 1404-р от 27 декабря 2019 года обнародовано на правительственном портале в пятницу.

Согласно сообщению Укрэксимбанка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Фишер был назначен на указанную должность распоряжением правительства № 336-р от 22 мая 2019 года.

Вместо него членом набсовета банка никто не назначен.