Спасатели переведены на усиленный режим службы

Органы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переведены на усиленный режим несения службы на период рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что в период с 4 по 8 января для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной специальной техники.
«В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах и на случай совместных действий в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий», — сообщили спасатели.
На случай осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тысяч человек и 3,7 тысяч единиц техники.
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