Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен из-за срабатывания защиты

На Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) 4 января произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК «Энергоатом».

Как отметили в «Энергоатоме», система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.

«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — сообщили в «Энергоатоме».