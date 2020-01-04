Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен из-за срабатывания защиты

На Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) 4 января произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК «Энергоатом».
Как отметили в «Энергоатоме», система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.
«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — сообщили в «Энергоатоме».
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