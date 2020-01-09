Макогон рассказал о влиянии контракта с «Газпромом» на ВВП Украины

Влияние контракта на транзит с «Газпромом» оценивают в 2% ВВП Украины. Об этом заявил генеральный директор ТОВ «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, влияние на ВВП будет порядка 2% в год по сравнению с нулевым транзитом. И порядка 12 миллиардов долларов это будет влияние на сальдо текущего счета в сравнении с нулевым транзитом.
«То есть 7 миллиардов долларов составит доход от транзита, 2,9 миллиардов — это уже деньги уплаченные „Газпромом“ по арбитражу, а еще порядка 2,9 млрд долларов составит снижение потенциальных затрат на подорожание импортного газа», — заявил Макогон.
Он добавил, в случае неподписания контакта на транзит с компанией «Газпром» и запуска «Северного потока — 2» Украина платила бы больше за импортный газ.
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