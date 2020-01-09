«Нафтогаз» планирует заключить транзитные договоры с европейскими компаниями

«Нафтогаз» рассмотрит возможность заключения договоров о предоставлении услуг украинской ГТС с другими компаниями, кроме «Газпрома». Об этом заявил директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.
Витренко отметил, что задача оператора — начать по европейским правилам делать нормальный маркетинг своих услуг.
«Реально мы ожидаем, что будут дополнительные мощности забронированы как „Газпромом“, так и забронированные другими пользователями системы. Здесь это наша задача на будущее: сделать так, чтобы не только „Газпром“ пользовался украинской ГТС. Сейчас для этого есть все возможности», — заявил Витренко.
По его словам, транзитные услуги украинской газотранспортной системы будут предложены европейским компаниям.
«Нафтогаз» тоже рассмотрит предоставление таких услуг по организации транзита не только «Газпрому», но и другим компаниям. Поэтому мы надеемся, что будут обеспечены значительные дополнительные объемы, которые дополнительно нагрузят украинскую ГТС, обеспечат дополнительные доходы", — заявил Витренко.
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