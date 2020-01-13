В Нацбанке не исключают дальнейшего укрепления гривны

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривны может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления.

Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

«В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривны, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривны — это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше, но какой-то степени сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране. Подобный путь проходили и другие страны, которые реализовывали режим инфляционного таргетирования. Например, Чехия или Польша в начале 2000-х», — подчеркивает Рожкова.

Она также заявила, что укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

«Курс, который мы видим, — это отражение рыночных тенденций. Мы выкупили в резервы рекордный объем валюты за 14 лет чистая покупка — 7,9 млрд долл в 2019-м. При этом нерезиденты завели около 4,3 млрд долл в ОВГЗ. То есть были и другие факторы укрепления гривны: это и рост производительности в агросекторе, и внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании — „Нафтогаз“, „Кернел“ и другие. И в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться», — резюмирует Рожкова.

Напомним, что официальный курс гривны к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривны 1 января 2019 года до 23,68 гривны 1 января 2020 года.

Однако, под конец года курс гривны немного ослаб, премьер-министр Алексей Гончарук связал это ослабление со спекулятивным спросом, но в 2020 году он также ожидает продолжения тенденции на укрепление национальной валюты.