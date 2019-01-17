Украинский бизнес дал свой прогноз курса гривны и инфляции в 2019 году

Украинский бизнес в ближайший год ожидает обменный курс гривны к доллару на уровне 29,99 гривны за доллар. Об этом говорится в данных опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в IV квартале 2018 года.
Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом девальвационные ожидания ухудшились. В III квартале 2018 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,6 грн/доллар.
При этом бизнес и в дальнейшем прогнозирует высокие темпы экономического роста в Украине и развитие собственных предприятий.
Одновременно в результате дальнейшего повышения заработной платы, а также административно регулируемых цен усилились инфляционные ожидания.
В следующие 12 месяцев также ожидается дальнейший рост объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ответов — 18,2% (в III квартале 2018-го — 20,7%).
Представители бизнеса ожидают высокий уровень деловой активности — индекс деловых ожиданий составляет 117,3% (в III квартале — 117,2%). Высокие темпы роста экономической активности сохраняются за счет улучшения оценок финансового состояния предприятий и инвестиционных расходов, а также благодаря высоким прогнозам относительно общих объемов реализации продукции собственного производства.
Также прогнозируется высокая инфляция — рост потребительских цен на 9,5% (в III квартале — 8,9%).
Выросли также ожидания респондентов относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время. Предприятия, которые планируют брать банковские кредиты, продолжают отдавать предпочтение национальной валюте.
Основными факторами, сдерживающими развитие предприятий, остаются слишком высокие цены на энергоносители, а также сырье и материалы.
Очередной опрос НБУ был проведен 5 ноября — 4 декабря 2018 года среди руководителей 675 предприятий.
Напомним, что официальный курс гривнф к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривны 1 января 2018 года до 27,69 гривны 1 января 2019 года.
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