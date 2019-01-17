Украинский бизнес дал свой прогноз курса гривны и инфляции в 2019 году

Украинский бизнес в ближайший год ожидает обменный курс гривны к доллару на уровне 29,99 гривны за доллар. Об этом говорится в данных опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в IV квартале 2018 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом девальвационные ожидания ухудшились. В III квартале 2018 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,6 грн/доллар.

При этом бизнес и в дальнейшем прогнозирует высокие темпы экономического роста в Украине и развитие собственных предприятий.

Одновременно в результате дальнейшего повышения заработной платы, а также административно регулируемых цен усилились инфляционные ожидания.

В следующие 12 месяцев также ожидается дальнейший рост объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ответов — 18,2% (в III квартале 2018-го — 20,7%).

Представители бизнеса ожидают высокий уровень деловой активности — индекс деловых ожиданий составляет 117,3% (в III квартале — 117,2%). Высокие темпы роста экономической активности сохраняются за счет улучшения оценок финансового состояния предприятий и инвестиционных расходов, а также благодаря высоким прогнозам относительно общих объемов реализации продукции собственного производства.

Также прогнозируется высокая инфляция — рост потребительских цен на 9,5% (в III квартале — 8,9%).

Выросли также ожидания респондентов относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время. Предприятия, которые планируют брать банковские кредиты, продолжают отдавать предпочтение национальной валюте.

Основными факторами, сдерживающими развитие предприятий, остаются слишком высокие цены на энергоносители, а также сырье и материалы.

Очередной опрос НБУ был проведен 5 ноября — 4 декабря 2018 года среди руководителей 675 предприятий.

Напомним, что официальный курс гривнф к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривны 1 января 2018 года до 27,69 гривны 1 января 2019 года.