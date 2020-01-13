Автомобили Tesla научатся обращаться к переходам

Американский предприниматель Илон Маск обещает, что в электрокарах от компании Tesla вскоре появится функция, позволяющая обращаться к пешеходам через динамики. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.
Маск опубликовал видеозапись, на которой запечатлен медленно проезжающий по дороге автомобиль Tesla. От него доносится, по всей видимости, обработанный с помощью компьютера голос. Он произносит: «Не стой просто так, запрыгивай». «Вы долго учились делать такое выражение лица?» — слышится далее.
Как пояснил Маск, машины от Tesla «скоро смогут говорить с людьми, если вы хотите». Предприниматель сообщил, что функция позволит обращаться к пешеходам, однако не привел подробной информации относительно того, как именно она будет работать и для каких целей изначально задумана.
Как отмечает интернет-ресурс Engadget, специализирующийся на публикациях о технических новинках, указанная функция может позволить водителю обратиться к кому-то из окружающих без необходимости открывать окно. Это, к примеру, может быть полезно, чтобы предупредить невнимательного пешехода о приближении машины.
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